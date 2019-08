La puntera UC sobrevivió al diluvio de Talcahuano y venció a Huachipato

El clima no tuvo piedad en Talcahuano. En un partido donde fue protagonista la lluvia y dificultó el desarrollo del juego, Universidad Católica puso en la mesa su cartel de favorito y venció por la cuenta mínima a Huachipato en el estadio CAP por la 1ª fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Las fuertes precipitaciones hicieron que se anegaran distintos sectores del campo. Esto fue perjudicial para darle dinamismo a un juego en el que escaseó la fluidez. El duelo fue trabado por el freno de la pelota y los equipos apelaban a los pelotazos largo y a disparos de media distancia.

Las grandes pozas eran los peores enemigos de ambos cuadros, que, como podían, se las arreglaban para acercarse a la portería rival. Cada minuto que pasaba, la lluvia dañaba más el terreno, en especial el área del arco sur.

Los cruzados hacían lo imposible para generar ocasiones y casi abren la cuenta con una gran combinación por el sector derecho que terminó con Edson Puch marcando de cabeza. Sin embargo, el árbitro Eduardo Gamboa anuló la conquista por una supuesta mano del “Comando”.

El balón no se lograba controlar y no había profundidad. Cuando hilvanaban, siempre había un charco que imposibilitaba concretar el pase. Lo único venenoso fue un centro que no logró conectar Sebastián Sáez al internarse en el área. En el entreacto se intentó drenar el campo, pero sin lograr mejoras.

Sin embargo, en el complemento rápidamente hubo acciones de riesgo. El “Sacha” habilitó a Puch por la izquierda y el extremo definió colocado al segundo palo. El seleccionado chileno Yerko Urra anticipó el disparo y lo desvió al poste para quedarse posteriormente con el rebote.

La franja era más que los acereros en el segundo tiempo. Primero aviso César Pinares con un latigazo que fue repelido por Urra, pero Edson Puch, el más incisivo del partido, demostró que la cancha no le pesaba. Después de un balón suelto en el área, “Comando” chutó sin pensar y abrió la cuenta en el CAP.

El mal tiempo les jugó una mala pasada a los profesionales. El defensor Benjamín Kuscevic tuvo que salir en de la cancha por molestias físicas en la primera etapa, mientras que Anthony Blondell y Cris Martínez también abandonaron el cotejo por la misma causa.

Javier Altamirano ingresó para ser una variante en el sector derecho del ataque siderúrgico y casi logró nivelar el encuentro tras un bombazo que chocó con el travesaño cuando Dituro estaba vencido. El mismo guardameta también estuvo soberbio en un cabezazo de Federico Pereyra.

Universidad Católica es el exclusivo líder del torneo nacional con 35 puntos, superando por siete a Colo Colo que juega esta tarde frente a Everton, a las 17:30 horas, en el Monumental. En tanto, Huachipato, que perdió por primera vez de local en esta competición, se estanca en la décima posición con 19 unidades.