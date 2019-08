Caroca: "No hay que ser ciego, Herrera es el jugador más importante de la U"

Pasan los días y el complicado momento de Johnny Herrera en Universidad de Chile, al ser excluido de la titularidad, sigue siendo tema obligado en las conferencias de prensa del cuadro azul.

De hecho, este martes el volante Rafael Caroca tuvo que responder por el delicado presente del portero e ídolo de los hinchas del conjunto estudiantil, a quien le entregó su apoyo y resaltó su importancia en el plantel, sumándose al espaldarazo que los fanáticos le entregaron el lunes al cancerbero en las afueras del CDA, con un lienzo que decía: “Johnny es la U”.

“En lo personal siempre he respetado la voz de los hinchas, lo de ayer lo hicieron de forma pacífica. Sabemos del liderazgo de Johnny, lo importante que es y eso no hay que ser ciego. Es el jugador más importante de la institución, pero todos unidos vamos a sacar adelante”, reconoció el ex Deportes Iquique y Colo Colo.

Respecto al presente del equipo, que volvió a la zona de descenso tras el magro empate ante Palestino, el mediocampista sostuvo: “Sabemos que no tenemos margen de error, pero estamos convencidos y trabajando día a día para sacar esto adelante, porque lo vamos a hacer. Tenemos altos y bajos, no nos sobra nada, hemos sido irregulares, pero estamos trabajando para superarlas”.

Por lo mismo, enfatizó en que deben sacar adelante el cotejo de este sábado ante Audax Italiano: “Nosotros pensamos muy positivamente, sabemos lo que ellos vienen muy bien y tienen un plan de juego establecido. Pero el sábado tenemos que ser mejores que ellos para ganar el partido. Personalmente no me asusta la posición en la tabla. Confío en el trabajo y en mis compañeros que vamos a salir de esta”.

“Hay que vivir el presente, estamos en una situación muy incómoda en la que nadie quiere estar. Pero hay que enfrentarlo con valentía, con mucha fuerza, positivismo y trabajo. Pero estamos muy seguros que lo vamos a sacar”, concluyó Caroca.

