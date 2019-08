Jugador de Deportes La Serena chocó en estado de ebriedad

El jugador de Deportes La Serena, Juan José Soriano, chocó con un árbol durante la madrugada de este lunes. Tras los exámenes hechos por Carabarineros, arrojó que conducía en estado de ebriedad. Marcó 2.09 grados de alcohol en la sangre.

Según consignó T13, el accidente ocurrió cerca de las 04:00 horas en el sector de la calle Álvaro Casnaova, en la comuna de La Reina.

El hecho no ocasionó daños a terceros, por lo que el ex jugador de la UC quedó apercebido, es decir, en libertad con una advertencia. Esto ya que no hubo lesiones a terceros.