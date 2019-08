Arturo Vidal gana más de 100 millones jugando póker con Piqué

Los compañeros de equipo del Barcelona, Gerard Piqué y Arturo Vidal, probaron suerte jugando póker el torneo European Póker Tour y obtuvieron cuantiosas ganancias.

Según consignó Mundo Deportivo, el evento se celebró en el Casino de Barcelona y los dos futbolistas jugaron en el torneo de 25K.

Piqué obtuvo el segundo lugar, ganando 352.950 euros ($281.650.570), mientras que el chileno acabó quinto en la misma mesa que el defensa. El “King” se llevo 134.460 euros ($107.297.735).

El defensa del Barcelona participa todos los años de este campeonato que reúne jugadores profesionales con aficionados.

Congratudolences to @3gerardpique, the Spanish defender had a great run in the #EPTBarcelona €25K HR, finishing second for €352,950.

He was denied the title by @JuanMalakastyle (pictured) who picks up €491,600 and the trophy. pic.twitter.com/MmG870LwHj

— PokerStars LIVE (@PokerStarsLIVE) August 26, 2019