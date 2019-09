Claudio Bravo y su vuelta a la Selección: "Cuando vuelvan las caras de siempre habrá tiempo de hablar lo que se deba"

Claudio Bravo llegó a Los Ángeles para unirse a la selección chilena que disputará dos amistosos contra Argentina y Honduras. Después de casi dos años sin formar parte de la Roja, el portero conversó con los medios y se refirió a su marginación durante la última Copa América.

“Hay muchos temas que conversar, pero eso ya el tiempo lo definirá. Ahora hay gente nueva, hay que enfocarse netamente en eso, porque hay algunos que vienen por primera vez a la Selección. Más adelante, cuando vuelvan las caras de siempre, habrá tiempo de hablar lo que se deba“, indicó el meta.

Además, Bravo fue categórico cuando le consultaron sobre las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel: “El técnico sabe porque hizo esta nómina, él sabe que es lo que hace y que es lo mejor para la Selección”.

De todas formas, el cancerbero del Manchester City no ocultó su alegría y agregó: “Llevo mucho tiempo sin estar en la Selección por distintos motivos, el principal fue mi lesión, la que me alejó más de un año. Pero ese es un tema pasado, creo que para mí también ha sido un renacer porque me tocó sufrir una lesión compleja que, a la mayoría de los jugadores, prácticamente los deja muy limitados a futuro, pero en mi caso fue todo lo contrario”.

Sobre su disputa en el arco con Gabriel Arias, el ex Barcelona sentenció: “Uno siempre quiere estar compitiendo, quiere dar lo mejor. A nivel de selección uno aspira a dar lo máximo y para eso deben estar los mejores, pero fuera de eso, me tocó estar un periodo de tiempo fuera por lesión”.

En relación a la capitanía, el portero se lo tomo con calma y explicó: “No depende de mí. el técnico fue enfático en eso. Yo vengo a jugar, a trabajar y a aportar. En donde estoy siempre aspiro a los más alto”.

Finalmente, Bravo volvió a referirse a su exclusión del último certamen continental y las palabras de Reinaldo Rueda, quien aseguró que no lo llamó porque “hubiese sido una falta de respeto dejarlo en el banco”: “Es su pensar. Yo tengo mi otro punto de vista. Yo trabajo para competir y ser titular. Si la decisión es otra, no me queda más que seguir trabajando de la misma manera y tratar de conseguirlo”.

Aton Chile