Juez del Brasil vs. Chile a 30 años del "Maracanazo": "Estoy seguro que no nació de los jugadores"

Hoy se conmemora un nuevo año de uno de los hechos más oscuros del fútbol chileno. El mítico “Maracanazo” cumple tres décadas y el juez del compromiso entre Chile y Brasil por las eliminatorias a Italia 1990, Juan Carlos Loustau, recordó lo acontecido aquella noche del 3 de septiembre de 1989.

En conversación con La Tercera, el otrora árbitro de 72 años rememoró lo sucedido con Roberto Rojas, quien cayó ensangrentado a piso luego de autoagredirse con una hoja de afeitar, señalando que una bengala había caído desde las tribunas.

“La pelota la tenía Astengo cuando cae Rojas. Vi que la bengala había tomado altura, pero que no impactaba en el cuerpo de Rojas. Lo que no podía saber era si alguna esquirla lo había golpeado”, detalló el réferi.

Además, contó que arribó rápidamente a ver al “Condor”, pero un cerco de jugadores no dejaba acercarse, observando solo cómo el cuerpo médico atendía al portero.

“La camiseta y la cara de Rojas estaban supuestamente con sangre. Yo en ese momento no puedo pensar en otra cosa (…) Después, el médico y sus compañeros deciden retirarlo. Yo les dije que lo retirara con la camilla y me dijeron que no. La autoridad en la parte médica era el médico y yo no lo iba a contradecir”, señaló.

Posteriormente, los jugadores nacionales llevaron al guardameta a camarines y no se presentaron en la cancha acusando que no estaban psicológicamente aptos para continuar. “Puse (en el informe) que una bengala cayó cerca de donde estaba el arquero Rojas y que el partido, a partir de una disposición médica de Chile, no estaba habilitado para continuar jugando”.

Rojas fue llamado a declarar a la FIFA, pero no se presentó. Finalmente, la Roja fue suspendida de participar en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, perdiendo a toda una generación.

“Chile tenía jugadores de primerísimo nivel. Rojas, sino el mejor, estaba en el podio de los mejores jugadores de Sudamérica. Astengo era un central envidiable. Puebla y Aravena, jugadores capacitados para jugar de igual a igual con cualquiera”, indicó.

Con estos antecedentes, el ex juez aseguró que esta decisión podría haber venido de más arriba: “Al sano deportista que no está inducido por un mal dirigente jamás se le hubiese ocurrido. Yo estoy seguro de que esto no nació de los jugadores. ¿Usted cree que los jugadores van a ponerse de acuerdo? Nadie sabía que iba a caer una bengala tampoco”.