La sincera respuesta de Marcelo Díaz sobre el duelo de la Roja: “No sé si alcance a ver el partido”

El volante de Racing de Argentina, Marcelo Díaz, nuevamente se refirió a la selección chilena, escuadra de la que no participa desde las Eliminatorias camino a Rusia 2019, donde la Roja no pudo llegar a la cita planetaria.

En ese sentido, el mediocampista conversó con ESPN, en la previa de lo que será el duelo del “Equipo de Todos” ante Argentina, este jueves a las 22:30 horas en Estados Unidos. En dicha conversación, “Carepato” entregó una respuesta que dejó a todos impresionados.

“Prefiero descansar, no sé si alcance a ver el partido de Chile contra Argentina. Mañana entreno temprano y prefiero descansar”, dijo.

Otra de las cosas que conversó Marcelo Díaz con la multinacional, fue sobre el contacto de Jorge Sampaoli para ir a Brasil a jugar con el Santos. “Él me llamó en enero para ir Santos. No se pudo dar. Le dije que me esperara para cuando termine la temporada. Hablo permanentemente con él”.