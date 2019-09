Erick Pulgar revela su admiración por Bicampeón de América con la Roja

La etapa de Erick Pulgar como nuevo jugador de la Fiorentina comenzó de buena forma. El volante chileno ha destacado al marcar un par de goles mediante lanzamiento penal.

Y aprovechando la pausa en el fútbol italiano por la fecha FIFA, el seleccionado criollo dio una entrevista en la cual explicó el hecho de tomar la responsabilidad de ejecutar los tiros desde los doce pasos.

“Todo por mi primer error. Pateé en un partido Torino-Bologna y cometí un error. Eso me enojó y desde ese momento me dije a mí mismo que me volvería inmejorable“, reconoció el antofagastino al diario La Nazione.

Además, el ex Universidad Católica reveló cuáles son los jugadores que admira: “Mis referentes son Arturo Vidal y Sergio Busquets. Del primero envidio el papel, el puesto. Él es uno que puedes encontrarlo en todas partes. En medio de la batalla, siempre. Y del segundo, admiro la tranquilidad y frialdad”.

Además, Pulgar admitió que le dio ansiedad su fichaje en la Fiorentina: “Por lo general, no me gusta hablar de fútbol o contratos cuando me desconecto, pero cuando me di cuenta de que Fiorentina hablaba en serio, me entró una terrible ansiedad”.