Ernesto Valverde no tiene preocupación por los dichos de Messi sobre Neymar

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este viernes que no tiene preocupación alguna por las declaraciones de su jugador Lionel Messi en las que aseguraba desconocer si el club había hecho todo lo posible por fichar de nuevo a Neymar, ya que cree que se expresó de manera “natural”.

“No tengo todos los datos, no la he querido leer. Leo se expresa de manera natural lo que pasa es que todo el mundo sobre interpreta lo que hace, se mira con prismáticos. Creo que se expresa de una manera natural y no hay que darle importancia”, aseguró el DT del elenco donde milita Arturo Vidal en rueda de prensa.

Messi, en una entrevista al diario Sport esta semana, dejó claro que apostaba por el regreso de Neymar y que el brasileño quería volver, pero según el club blaugrana la operación no se llevó a cabo por las exigencias del Paris Saint-Germain.

Y sobre esa operación fallida de traer de vuelta a Neymar, Valverde fue claro: “Ya está, hablamos de Neymar antes, durante y después del mercado. Ha llegado momento de pasar página. Es un gran jugador, aunque le he entrenado 15 días. Todas las cosas radiografiadas y en ‘streaming’ son malas para el club, son cosas que no me gustan”.

El capitán blaugrana también quitó importancia a la cláusula de su contrato que le permitiría irse gratis a final de temporada, y Valverde se mostró tranquilo al respecto. “No es una cuestión que me deba preocupar, cada uno decide sobre su propio futuro de la misma manera que el club decide los jugadores que tiene o no. No tengo ninguna preocupación por ello”, se sinceró.

Sí está algo más preocupado en que el argentino regrese de su lesión en el sóleo cuando esté plenamente recuperado, y evitar así una recaída como la que el propio ’10’ explicó que tuvo hace unos días. “En principio parecía que era un pequeño parón en la recuperación. Parece ser que se le abrió un poquito la cicatriz y ha hecho que ahora todo el mundo vayamos con un poco más de calma“, reconoció el técnico.

“Entendemos que estará en plazos para volver en poco tiempo, no sé si el martes o quizá más adelante. Lo veo difícil para el martes. Que no esté Leo es importante para nosotros, no lo voy a negar. Pero ha habido otros momentos en los que sin él hemos sacado partidos adelante. Esperamos que vuelva pronto pero sobre todo que vuelva bien, no queremos otro paso atrás como sucedió hace poco”, recalcó.

Por último, el estratega se refirió al cruce con el Valencia CF de Albert Celades, técnico que llegó esta semana tras la sorprendente destitución de Marcelino García Toral. “Imagino que será un partido parecido, es verdad que han cambiado de entrenador pero ha sido hace apenas dos días, no hay tiempo para cambiar demasiadas cosas. Encima viene de una época de buenos resultados con Marcelino, imagino que seguirán en una línea parecida”, apuntó.