Leon de Jean Meneses se hizo fuerte ante el Juárez de Ángelo Sagal

El León se impuso por 3 a 1 ante el FC Juarez como local por la novena fecha del Apertura 2019 de la Liga MX. Jean Meneses fue titular en el cuadro “esmeralda” y Ángelo Sagal lo fue en el conjunto de los “bravos”.

Darío Lezcano abrió el marcador para la visita en el 40′, pero la temprana expulsión de José Joaquín Esquivel en el 27′ terminó por condicionar el partido. En la segunda mitad, el conjunto del ex Universidad de Concepción dominó gracias al cansancio rival y con un penal de Ángel Mena en el 75′ puso la paridad.

Posteriormente, William Tesillo en el 83′ y Leonardo Ramos en el 90′ sentenciaron el triunfo de los dueños de casa. Sagal salió en el 55′ por Elio Castro, mientras que Meneses se fue en el 62′ por Ismael Sosa.

Otros chilenos que vieron acción fueron Martín Rodríguez y Felipe Mora. El ex Colo Colo entró en el 76′ y el ex Universidad de Chile en el 88′ en la igualdad a 1 entre el Pumas y el América, que no contó con Nicolás Castillo.

Con los resultados, el León escaló al quinto puesto con 15 unidades, más atrás lo sigue el Pumas que es octavo con 13, y finalmente el Juarez es décimosexto con apenas 6 puntos.