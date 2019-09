Paredes: "Piden la salida del entrenador, lo más fácil... La responsabilidad es de nosotros"

Cinco puntos de 21 posibles ha rescatado Colo Colo en la segunda rueda del Campeonato Nacional. La derrota frente a Universidad de Concepción por 3 a 1 no tiene contentos a los hinchas albos, que, una vez más, criticaron la actuación de su conjunto y pidieron la salida de Mario Salas.

El “Comandante” ha sido catalogado como el principal culpable del presente del Cacique. Sin embargo, el capitán del cuadro de Macul salió a defender a su jefe. Esteban Paredes respaldó el trabajo del entrenador y aseguró que se perdió el compromiso por errores de ellos.

“Mario nos entrega las armas necesarias, pero no podemos jugar así en el primer tiempo. Cuando logramos la igualdad, nuevamente perdimos las marcas y por errores nuestros nos hicieron el segundo y el tercero”, afirmó el experimentado delantero.

El hombre récord del Cacique, que aún no logra superar a Francisco Valdés como máximo artillero en la historia de Primera División, deploró los cánticos de los fanáticos en contra del estratego.

“Es lamentable, llevo muchos años en el club y siempre cuando pasa esto piden la salida del entrenador, ya que es lo más fácil. La responsabilidad es de nosotros. Somos los que jugamos, los que tenemos que resolver dentro de la cancha”, sostuvo el ariete.

Sobre el cotejo, el “Tanque” expresó: “En el primer tiempo no jugamos a nada, no tuvimos la capacidad para llegar al arco contrario y de rematar una vez. De nuevo estamos perdiendo en las marcas, no estamos concentrados desde el primer minuto y es netamente culpa de nosotros”.

“Tenemos que ser más responsables y no lo estamos haciendo, más allá de que se entrene bien en la semana. Nosotros recibimos bien el mensaje, pero no lo hacemos en la cancha”, agregó.