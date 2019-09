Vidal ingresó y cometió un penal en dura derrota del Barcelona ante el Granada

Pésima jornada para Arturo Vidal en el FC Barcelona. El chileno ingresó en el segundo tiempo y cometió un penal en la derrota del FC Barcelona por 2 a 0 en su visita al Granada.

Fue un bajo partido para los “culés”, que sintieron especialmente la ausencia de Lionel Messi en el once inicial. Además, los “nazaríes” abrieron el marcador de entrada. Centro de Roberto Soldado y Ramón Azeez sorprendió a la zaga azulgrana en apenas 1 minuto de juego.

Aturdidos por el tanto inicial, los de Ernesto Valverde se vieron especialmente frágiles en el mediocampo. Sergi Roberto estuvo muy impreciso en la salida, mientras que Frenkie de Jong e Iván Rákitic lograban recuperar el balón pero no eran capaces de romper líneas en la defensa rival.

Ante la adversidad, el DT movió fichas en el complemento e ingresó a Messi, a la joven promesa Ansu Fati y a Vidal. Sin embargo, el chileno se convirtió en villano cuando, en su primera jugada, tocó el balón en el área y se cobró penal tras revisión del VAR, con Álvaro Vadillo sentenciando el segundo desde los doce pasos en el 66’.

El ex Juventus y Bayern Múnich no entró bien al duelo, estuvo errático en los pases y se vio bastante ofuscado con el árbitro. Y pese a que los catalanes lograron algunas ocasiones de peligro con la entrada de Messi, no encontraron la respuesta y terminaron por ceder el partido.

Así, sigue el complicado arranque para Valverde en la Liga Española. Séptimos con 7 unidades, los blaugranas no consiguen repetir el buen nivel exhibido en la temporada pasada y ahora intentarán dar vuelta la hoja la próxima semana ante el Villarreal.

ATON Chile – ¨P.C.