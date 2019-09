Alexis Sánchez otra vez fue nominado a los premios “los peores del año”

A Alexis Sánchez todavía le sigue penando su magro paso por el Manchester United. Aunque el delantero chileno dejó hace rato el cuadro inglés para regresar a Italia como fichaje del Inter de Milán, en Europa no se olvidan de su pobre nivel en los Diablos Rojos.

Una muestra de eso es que el diario Marca de España incluyó al tocopillano en la oncena del peor equipo de la temporada 2019, en los premios The Worst, contrario a los premios The Best de la FIFA.

Tal como el año pasado, el seleccionado criollo apareció en el equipo de los jugadores que decepcionaron durante la última campaña.

De esta manera, en las tres ediciones de los Premios The Worst del medio hispano han aparecido chilenos, pues en 2017 fue Claudio Bravo por su opaco nivel en el Manchester City, y Alexis en 2018 y 2019.

Sánchez buscará comenzar su repunte en Europa con la camiseta del Inter de Milán, donde este miércoles sería titular en el duelo frente a la Lazio por la Serie A del fútbol italiano.