Mario Salas y respaldo de Blanco y Negro: "Se han hecho cosas buenas, a lo mejor por eso es el respaldo"

Aunque el miércoles el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que Mario Salas continuará en la banca de Colo Colo hasta el final de este 2019, y que luego realizarán una evaluación de su trabajo, la continuidad del técnico en el Cacique para el próximo año está complicada. Todo pasa por la mala campaña en la segunda rueda del Campeonato Nacional, que tiene a los albos prácticamente fuera de la lucha por el título al estar a 14 puntos del puntero Universidad Católica y perder el subliderato.

En ese sentido, el “Comandante” admitió el mal momento del equipo, pero se defendió de los duros cuestionamientos que ha recibido por su trabajo en el elenco popular.

“Siento que todavía falta. Soy una persona muy autocrítica. Me estoy evaluando constantemente. Estoy leyendo periódicos. Soy muy autocrítico. Un mea culpa lo voy a hacer, sin dudas, pero siento que falta mucho. Ese análisis vendrá en su debido tiempo. Hay cosas que tendremos que ver. Ya llegará el momento. Si cometemos errores, no vamos a dudar en asumir la responsabilidad. En decirlo”, reconoció el DT en conferencia de prensa.

“Se han hecho cosas muy buenas. El análisis de ustedes (prensa) es en base a resultados. Que ustedes no las resalten es lógico. Futbolísticamente se han hecho cosas buenas. Los juveniles, la relación con la institución, la infraestructura… ustedes no las ven, porque les seduce lo negativo, pero se han hecho cosas. Colo Colo logra los minutos juveniles 10 fechas antes. Yo las veo y los dirigentes las ven y a lo mejor por eso es el respaldo. Es parte del trabajo. No me corro por lo del fin de semana, pero hay cosas positivas”, añadió.

Sobre el apoyo recibido por la regencia encabezada por Mosa, el estratego sostuvo: “Hay un dicho del fútbol… ‘mientras más te ratifican…’. Sigo creyendo, por lo que dije. Hay cosas positivas. Ustedes no las ven. Ustedes dirán que me estoy corriendo, que lo importante es ganar, pero yo tengo que defender lo que hemos hecho. Es parte de”.

Respecto al duelo de este domingo ante Audax Italiano, donde buscarán recuperar el segundo puesto, Salas expresó: “El ‘Coto’ (Juan José Ribera) va a plantear lo que han venido haciendo y nosotros vamos a tratar de mejorar lo que hemos venido haciendo. Es un gallito y vamos a tratar de ganarlo nosotros. Esto es muy lindo, por eso uno quiere estar acá”.

