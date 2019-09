Nayel Mehssatou: la promesa chilena que Bélgica pretende robarle a la Roja

El joven volante de madre chilena, Nayel Mehssatou, es una de las figuras de la sub 21 del Anderlecht de Bélgica. El mediocampista fue parte de un amistoso de la Roja a principios del 2019, pero desde ahí, no fue considerado más y ahora, la selección belga quiere quedarse con el jugador.

Según la informa As Chile, el futbolista reconoció que hace más de un año había interés por defender a la escuadra nacional, que en ese entonces dirigía Hernán Caputtó, actual DT de Universidad de Chile, fue citado pero solamente jugó uno de los dos compromisos de ese momento.

Una publicación compartida de Nayel Mehssatou 🇨🇱🇲🇦🇧🇪 (@naye11.m) el 14 Sep, 2019 a las 7:52 PDT

Luego, el otrora DT de la Roja sub 17 no lo llevó al Sudamericano que se disputó en Perú, que en su momento desde la ANFP aseguraron que fue porque su club no lo dejó y, la versión de no haber sido del gusto del cuerpo técnico.

De esta manera y gracias a sus buenas actuaciones en el Anderlecht, la selección de Bélgica lo convocó a dos amistosos con la Sub 18 en septiembre y es opción de jugar el Campeonato de Europa.