“Seguimos más fuertes que nunca”: El mensaje de Arturo Vidal tras su difícil momento en el FC Barcelona

El volante chileno Arturo Vidal no la pasa bien en el FC Barcelona. El “King” no es titular y, tampoco uno de los jugadores que puede arrancar desde la banca para el entrenador español Ernesto Valverde, quien no colocó al nacional en la victoria por 2-0 ante Getafe.

En ese sentido, el formado en Colo Colo publicó un enigmático mensaje a través de sus redes sociales, dejando entrever su difícil momento en el cuadro azulgrana.

“Gracias por el cariño y el respeto. Seguimos más fuertes y con más ganas que nunca”, fue lo que publicó.

Cabe señalar que, este no el primer posteo del “King” en relación a lo antes mencionado. Hace dos días, el volante expresó que “Cuando mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo”.