Sergio Vargas y el futuro de Caputto en la U: "Sigue siendo el buen entrenador que pensamos que era"

Universidad de Chile volvió a la zona de descenso tras caer frente a Palestino, situación que ya preocupa bastante a Azul Azul, considerando que faltan sólo ocho fechas para luchar por salvarse de perder la categoría.

Ene se sentido, Sergio Vargas, uno de los directores deportivos de la concesionaria, aseguró confiar en que el cuadro estudiantil logrará permanecer en Primera División, y además, le entregó un fuerte respaldo al técnico, Hernán Caputto.

“No me cabe duda, como a todos en el club, de que nos salvaremos. Estamos confiados, pero sí, estamos preocupados. Eso lo reconozco“, expresó “Superman” en diálogo con La Segunda.

Sobre Caputto, el histórico ex portero de la U sostuvo: “Los resultados no han sido los esperados y por eso seguimos en una posición incómoda. Pero un entrenador debe evaluarse no solo por eso. Y Caputto, según lo que hemos visto, sigue siendo el buen entrenador que siempre pensamos que era (…) Si la va bien, lo obvio es que siga“.

Por último, Vargas descartó asumir como DT: “No está en mis planes. Quizás en un par de años más, no siendo director de azul azul como ahora, podría ser. Pero ahora, de ninguna manera“.