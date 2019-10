Volante de la U lapidario: "Si no le ganamos a Iquique o Everton estaríamos cagados"

En Universidad de Chile ya dan vuelta rápidamente la página de la dura derrota en el Superclásico frente a Colo Colo por 3-2 en el estadio Monumental, pues saben que no tienen tiempo de lamentos ante las 7 finales que les quedan para intentar salvarse del descenso.

En ese sentido, el joven volante Camilo Moya aseguró que los próximos partidos ante Deportes Iquique, el jueves 17 de octubre, y frente a Everton, el lunes 21 del mismo mes, serán claves al ser rivales directos en la lucha por mantener la categoría.

“Quedan siete finales que serán lindas, contra rivales directos, estamos convencidos de sacar esto adelante. Necesitamos una racha positiva, ganar el viernes (a Cobresal) y clasificar a las semifinales de la Copa Chile, después salir de zona de descenso”, reconoció el mediocampista a La Magia Azul.

“Ojalá podamos llegar a la final de Copa Chile y salir de la zona de descenso… Estaríamos cagados si no le ganamos a Iquique o Everton, nos complicaría si no les sacamos triunfos, porque con los tres puntos los podríamos pasar. Y puede ser que los otros equipos se caigan y también los podamos pasar”, añadió el ex San Luis de Quillota.

Además, defendió al portero Fernando de Paul ante las críticas por la derrota frente al Cacique: “Perder el Superclásico en el final fue mala suerte, terminamos con impotencia. Tampoco podemos echarle la culpa al Tuto De Paul por el córner que terminó en el gol, porque nos ha salvado de muchas. Calculó mal no más. Una desconcentración”.

Respecto a su expulsión ante los albos, dijo: “Yo me voy cerrando y siento que llegaba a la pelota, cuando me tiré vi a Gabriel y ya no pude frenarme. Traté de encoger las piernas pero ya era demasiado tarde. Si no me tiraba él quedaba solo”.

Por último, Moya sostuvo: “Todos queremos salvarnos y lo haremos sí o sí. Hay que dar vuelta la página del Superclásico y afrontar las siete finales que nos quedan”.

Aton Chile