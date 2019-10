La petición de Iván Morales a Esteban Paredes: “Me emocioné con su gol y ojalá que no se retire nunca”

Información de Cristian Alvarado

A nadie dejó indiferente la anotación 216 de Esteban Paredes en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde el “Tanque” se convirtió en el goleador histórico del fútbol chileno. Uno de los que comentó este precedente, fue la promesa alba Iván Morales.

El atacante, conversó con Deportes en Agricultura y le realizó una petición al capitán del “Cacique”. “La verdad que cuando consiguió el gol, me emocioné por lo que significa para mí como persona, compañero y se lo merece. Es emocionante tener a alguien que se vista todos los días al lado tuyo y que sea el máximo goleador del fútbol nacional”.

“Ojalá que no se retire nunca, que siga jugando, que siga siendo la gran persona que es, porque gente como él es la que necesita el club y el fútbol”, agregó.

Otra de las cosas que conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura fue sobre su presente y el puesto que ocupa en Colo Colo. “Me gusta mucho las diagonales y picar al espacio, creo que de extremo lo puedo utilizar bien”, dijo.

“La verdad que obviamente si me toca ahí o de nueve lo haré de la mejor manera para el equipo. Obviamente me gusta jugar de 9, pero hace un tiempo que lo hago de puntero, pero donde me toque lo haré lo mejor posible”, agregó.

Sobre el duelo ante Everton, partido válido por cuartos de final de Copa Chile, Iván Morales, sentenció diciendo que “será un partido duro por lo que es Everton y por lo que los dos equipos quieren, obviamente para nosotros es un objetivo claro para llegar a semifinales”.