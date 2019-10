Sifup: "Mientras no se regularice el país, no puede volver el fútbol"

Es total la incertidumbre sobre cuándo regresará la acción del fútbol chileno, después de que la ANFP decidiera suspender la fecha completa del Campeonato Nacional de Primera División y varios partidos del torneo de Primera B debido a las manifestaciones y crisis social que se vive en Chile.

En el organismo de Quilín ya pusieron en duda que la actividad retorne para este fin de semana y en el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) aclararon que no sucederá mientras la situación del país no se regularice.

“La situación está complicada y mientras no se regularice el país, no se puede regularizar el fútbol. Nuestra propuesta es esa, pero la deben considerar los presidentes de los clubes. Hay que esperar esa mesa el martes, aunque no ha llegado la invitación formal”, reconoció a Las Últimas Noticias el secretario del gremio de futbolistas, Luis Marín.

“El martes debería haber reunión sobre la reprogramación y eso se ve en una mesa de trabajo. La propuesta de nosotros, desde un principio, por el problema social del país, era suspender la fecha completa”, añadió el ex arquero.

“Lamentablemente no se hizo. Eso era lo que pedía el Sifup, pero se prefirió evaluar por parte de los presidentes de la ANFP y así fue”, completó.

Aton Chile