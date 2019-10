Nicolás Maturana estalló por cambio de gabinete: "Cambiaron los payasos, mismo circo"

El delantero de la Universidad de Concepción, Nicolás Maturana, alzó la voz por el cambio de gabinete que realizó el presidente Sebastián Piñera como reacción a las manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de Chile.

En declaraciones al programa Pelota Parada del CDF, el ariete estalló: “Cambiaron los payasos, pero sigue el mismo circo. No hay un cambio real. Los pobres seguirán siendo pobres. Mientras en el Congreso hagan las leyes para beneficiarse entre ellos, seguirán las movilizaciones”.

Además, Maturana comentó las declaraciones de otros futbolistas: “Estoy orgulloso porque todos se han plegado a la causa y reflejaron su apoyo de diferentes maneras. Los capitanes de cada equipo se han juntado con el SIFUP para ver qué hacer”.

Finalmente, el ex Necaxa se refirió a la crisis que atraviesa el país: “Siempre estoy pendiente de lo qué pasa, veo noticias aunque las de televisión mientan un poquito para no tener problemas. El equipo está bien concentrado en todo, sabemos que es una situación muy difícil”.

No es primera vez que el jugador del Campanil entrega un comentario político a los medios de comunicación. Ya en marzo de este año había señalado sobre los nuevos medidores de luz: “Un saludo al gobierno, que ojalá no le cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile que no tienen dinero para hacerlo”.

Aton Chile