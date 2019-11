Arturo Vidal fue protagonista en discreta igualdad entre el Barcelona y el Slavia Praga en Champions League

El Barcelona sigue sin encontrar regularidad en la presente temporada. Con Arturo Vidal durante todo el partido, ahora los catalanes igualaron a 0 en casa ante el humilde Slavia Praga en el Grupo F de la Champions League.

Con el resultado, el Barcelona es líder con 8 unidades y lo seguirá siendo independiente del resultado del choque entre el Borussia Dortmund y el Inter de Alexis, con 4 puntos cada uno. Por su parte, el Slavia quedó con 2 positivos.

Vidal fue protagonista en el Camp Nou. El chileno participó en la recuperación del balón e incluso asistió a Lionel Messi en el 35′, pero el argentino impactó el travesaño después de barrer con la defensa checa.

Además, el ex Colo Colo recibió los elogios de la grada en el 34′, cuando quedo tendido y para no perder el balón, trancó con la cabeza y dio un pase desde el suelo. Dos minutos después, en la presión le quitó la pelota al meta Ondrej Kolar, pero no encontró a ningún compañero y al recuperar, el Praga comenzó un peligroso contragolpe que fue despejado por Gerard Piqué en el área “culé”.

Ya en el 58′, al “King” le anularon un gol, ya que el juez Michael Oliver cobró posición de adelanto de Messi, quien había habilitado previamente al ex Juventus y Bayern Múnich.

El partido fue muy trabado, sobretodo en el mediocampo. El conjunto visitante apostó al balón detenido y casi logró anotar en el 26′ mediante Nicolae Stancu. Messi tuvo otra chance en el 77′, pero Kolar estuvo notable para salvar una valiosa paridad, que le permite a su equipo soñar al menos con la Europa League.

Aton Chile