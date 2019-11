Gary Medel:"Íbamos a jugar en Perú, pero al llegar a Chile cambiamos de opinión"

Fue el miércoles, tras el primer entrenamiento en Juan Pinto Durán, que los jugadores de la Selección chilena decidieron finalmente no disputar el amistoso del próximo martes ante Perú en Lima, debido a la crisis social que se vive en nuestro país desde hace un mes.

Y si bien Gary Medel y Arturo Vidal publicaron un comunicado para explicar los motivos para no jugar el cotejo frente a los incaicos, ahora el “Pitbull” reveló cómo fue el momento en que acordaron la suspensión del compromiso.

“Nos íbamos a juntar el martes en Pinto Durán, pero como había paro nacional se decidió suspender el entrenamiento. Nos reunimos el miércoles por la mañana, hicimos una reunión entre todos y decidimos que no se jugaba. Cada uno dio su opinión y luego votamos; fue unánime”, reconoció el capitán de la Roja en entrevista con El Mercurio.

El jugador del Bologna dijo que tenían la intención de disputar el partido, “pero, al llegar a Chile cambiamos de opinión. La gente, lo que está sucediendo en el país, nos hizo cambiar. Vimos en terreno la realidad de nuestro Chile. Vimos a la familia, los amigos, el barrio. No podíamos ir a jugar a Perú y no apoyar esta causa, eso nos motivó a todos“.

Además, comentó: “Deberíamos hacer algo, no sé, por los niños, la gente que más lo necesita. Los futbolistas que estamos podríamos hacer algo extra para tratar de ayudar. Nunca se ha hecho. Espero en el corto plazo hacer algo por lo que está pasando”.

A su vez, defendió de las críticas a Arturo Vidal: “Estuvo de acuerdo desde el primer momento en no jugar. A veces la gente no entiende que somos solo jugadores y tenemos que venir, aunque no nos parezca”.

Respecto al técnico Reinaldo Rueda, Medel expresó: “Él estuvo ciento por ciento de acuerdo con nosotros en no jugar ese partido y decir que apoya la causa. Eso fue agradable y nos sorprendió bastante”.

Por último, el “Pitbull” admitió su sorpresa por la decisión de la ANFP de liberar a los jugadores: “Reaccionamos sorprendidos porque habíamos quedado en seguir entrenando hasta el sábado, hacer algo distinto, jugar un partido, seguir unidos. La ANFP decidió eso y no nos hacemos responsables”.

