Nicolás Peric revela el drama de algunos futbolistas: "Hay compañeros que, si no juegan, no les pagan"

El fútbol chileno ya lleva un mes paralizado por la crisis social que se vive en el país, lo cual tiene complicado a muchos jugadores.

El capitán de Rangers de Talca, Nicolás Peric, comentó la delicada situación que viven sus colegas por la suspensión del balompié criollo.

“Tenemos compañeros en la Segunda División que, si no juegan, no les pagan. Han planteado la posibilidad de no retomar su carrera y de tener que dedicarse a otra actividad“, reconoció el experimentado portero en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Los que tienen más suerte y tienen auto, pueden trabajar como Uber para poder alimentar a su familia“, añadió el ex golero de Audax Italiano, Cobresal, entre otros clubes.

Aton Chile