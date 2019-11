Ex DT de Colo Colo atacó a la prensa tras caer con Panamá: "Me quieren limpiar"

Américo Gallego no dejó un buen recuerdo en Colo Colo. El estratega llegó el 2011 al Cacique con la misión de sacar a los albos del último lugar de la tabla, lo que consiguió, pero su paupérrima presentación en Copa Libertadores y Copa Chile terminó por gatillar su salida.

Ahora a cargo de la selección panameña, el “Tolo” desató la polémica después de perder por 3 a 0 ante el México de Gerardo Martino por la fecha FIFA.

Tras ser criticado por los medios de comunicación del país centroamericano, Gallego se enfadó y comenzó una dura discusión en la rueda de prensa.

El DT argentino indicó: “Hace cuatro meses que me quieren limpiar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el interés de ustedes? No dejan trabajar tranquilo. Sabes cómo lo llamo a eso: los invictos, porque nunca se equivocan ustedes. Ya no miro más tu programa. Me van a seguir lastimando, pero yo voy a salir de acá triunfador, por eso me contrataron”.

“Tuve dos días para trabajar, cuando llegan no puedo hacer ni fútbol y encima la mala suerte que llovió. Se hace difícil incorporar jugadores que vienen en avión 14 horas. Tengo que empezar a llorar porque ya sé cómo es esto. Nosotros vamos a clasificar al Mundial. Mira que yo me voy a acordar de tu cara cuando venga acá”, finalizó el entrenador.

Aton Chile