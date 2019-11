Sifup y regreso del fútbol chileno: "Hay inseguridad y temor en los jugadores"

Las últimas amenazas de algunas barras de boicotear el regreso del fútbol chileno colocaron nuevamente en suspenso la reanudación de Campeonato Nacional para este fin de semana.

Uno de los que se refirió a esta situación fue el presidente del Sifup, Gamadiel García, quien pidió no obstaculizar el retorno de la actividad.

“Estamos a favor de las manifestaciones, pero con respeto. Espero que estos llamados a boicotear el torneo no sean con violencia“, expresó el timonel del gremio de futbolistas.

“Hay inseguridad y temor en los jugadores, pero es normal porque nos estamos exponiendo a situaciones nuevas”, añadió el ex delantero.

Además, García agregó: “Los asociados quieren jugar, pero si las condiciones no están no se puede. No es a todo evento. Se deben cumplir con la seguridad de los jugadores y el público. No queremos una desgracia, ni que a un jugador le pase algo”.

Por último, sobre los partidos reprogramados antes de las tres de la tarde, pese al acuerdo de las altas temperaturas, fue enfático en expresar: “Hay un tema país por sobre todo. Se jugara en las condiciones que se pueda”.

Aton Chile