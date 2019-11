Hans Podlipnik anunció su retiro del tenis tras participar en Copa Davis con Chile

Hans Podlipnik (128° en el ranking de duplas) no va más en el tenis. Después de participar con el equipo chileno en las Finales de la Copa Davis, el doblista nacional se retira de la actividad.

A través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, el criollo, de 31 años, confirmó la noticia de colgar definitivamente la raqueta.

“Llegó el momento de decir adiós al tenis profesional. Ha sido un largo camino, lleno de momentos que atesoraré por el resto de mi vida. Si algún día alguien me hubiera dicho que recorrería más de 75 países en el mundo, que jugaría todos los Grand Slams, las olimpiadas y que además tendría el honor de representar a mi país en la Copa Davis, no me lo hubiese creído”, expresó en la misiva.

“Muchas gracias a Bárbara, mi esposa, que me ha acompañado en todos los momentos de mi carrera, en los altos y bajos. Muchas gracias a mis padres que desde chico me enseñaron el valor de la disciplina y el respeto hacia los demás, sin ellos no estaría escribiendo estas palabras. Muchas gracias a mis hermanos por apoyarme en todo momento. Muchas gracias a los entrenadores que tuve a lo largo de mi carrera, que me forjaron como tenista. Muchas gracias a toda la gente que me siguió y apoyó en las buenas y en las malas”, añadió.

“Me retiro con la conciencia tranquila de que di todo de mí y que ahora llegó el momento de tomar otro rumbo. Gracias a todos por darme tanto”, agregó.

Consignar que en su carrera en dobles, “H-Pod” ganó 20 Challengers, un ATP 250 en Quito junto a Nicolás Jarry el 2018, la medalla de oro en los Panamericanos de Toronto 2015 también con el “Príncipe” y fue cuartofinalista en Wimbledon el 2015.

Su mejor ranking en esa especialidad fue 43° el 2018, mientras que en singles alcanzó el casillero 157 en 2015 y en 2014 se convirtió en el número uno de Chile, desplazando a Paul Capdeville.

Aton Chile