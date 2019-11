Presidente del Sifup: “Hacemos un llamado a no presentarse a jugar este fin de semana”

El Presidente del Sindicato de Interempresas del Fútbol Profesional (Sifup), Gamadiel García, conversó con los medios de comunicación, tras la suspensión del duelo entre La Calera y Deportes Iquique, luego que un grupo de hinchas de Colo Colo ingresaran hasta el Estadio Bicentenario de La Florida.

El dirigente gremial, realizó un llamado de que no se siga jugando la fecha. “No están las condiciones, nuestra postura es que no siga el torneo. Hemos hecho un llamado a nuestros compañeros para no jugar la fecha”, dijo.

“Creo que esto es demasiado, nosotros le hemos dicho a nuestros compañeros que traten de no jugar. De no realizar la fecha, no podemos arriesgarnos”, cerró.

Cabe señalar que, el duelo entre “Cementeros” y “Dragones Celestes” tuvo que ser suspendido a los 61’ del segundo tiempo. El marcador quedó en cero.