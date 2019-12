Martín Lasarte se refirió a un posible regreso a la UC: “Me enteré que se quedaron sin DT, pero no he hablado el tema”

Con la salida de Gustavo Quinteros de la banca de Universidad Católica, el puesto para dirigir al primer equipo de la UC comienza a ser apetecido por estrategas como el argentino Ariel Holan o Francisco Meneghini.

Este viernes, el equipo de Deportes en Agricultura se contactó con el extécnico de los cruzados, Martín Lasarte, quien dirigió a los de la Franja en 2012, para consultarle si habría alguna chance de volver a San Carlos de Apoquindo.

“El otro día le escribí a Buljubasich para felicitarlo (…) Me enteré que se quedaron sin DT, pero no he tenido un contacto sobre ese tema“, reconoció.

