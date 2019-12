Si en estos últimos días el la opción de una posible partida de Arturo Vidal del Barcelona para fichar en el Inter de Milán parecía crecer, ahora esa chance ya comienza a derrumbarse.

Es que primero fue el presidente del cuadro catalán, Josep María Bartomeu, el que cerró la puerta a una eventual salida del volante chileno, al menos en enero próximo, en el mercado invernal del fútbol europeo, y ahora fue el técnico Ernesto Valverde el que se refirió a la situación del criollo.

“No es una cuestión que se me haya planteado, ni siquiera me la he planteado yo, porque no hemos entrado en el mercado de invierno”, respondió de manera tajante el estratego del conjunto blaugrana en la previa del duelo de este martes ante los lombardos por Champions League.

“Todavía no tengo nada que admitir ni dejar de admitir, veremos lo que ocurre. Pero el equipo más importante para nosotros es el nuestro y tenemos que estar cubiertos ante cualquier posibilidad, porque desde enero a mayo hay muchos meses y quedan muchos partidos”, añadió.

El Barcelona visitará mañana, a las 17:00 horas, al Inter de Milán por la última fecha de la fase grupal del certamen internacional.

