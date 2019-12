Información de Cristián Alvarado

Nicolás Maturana es uno de los nueve jugadores que regresó a Colo Colo tras el término del Campeonato Nacional 2019. El zurdo defendió a Universidad de Concepción durante esta temporada y fue uno de los pocos valores rescatables de la opaca campaña de los sureños.

Si bien aún desconoce si será considerado o no por Mario Salas para el 2020, el volante es optimista. “Quiero una revancha en el club, demostrar lo buen jugador que soy y devolver todo lo que me entregó en su momento; con buenas actuaciones y rendimiento para que tengan alguna oferta y recuperar la inversión que hicieron por mí. Estoy con muchas ganas de romperla y creo que este va a ser mi año“, afirmó el ex Palestino en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Estoy encantado de volver a Colo Colo, creo que cuando jugué lo hice buen y espero que se me dé la oportunidad“, complementó el mediocampista, quien reconoció que la lucha por un puesta será difícil. “Ojalá tener un cupo en el plantel y tener opciones de ser titular… si no, quedarme en el club y aportar con mi granito de arena para lograr los objetivos que se proponga el club este año”, enfatizó.

El ex Universidad de Chile remarcó sus deseos de seguir en Macul. “Colo Colo es un club donde todos los jugadores son de un nivel muy alto, es el club más grande de Chile. Uno tiene que ganarse la oportunidad en cada entrenamiento para poder jugar y ser titular. Es una competencia de buen nivel y sana. Si no me toca estar, tendré que buscar club para tener continuidad. Tengo que mejorar mucho para quedarme“, cerró.

El contrato de Nicolás Maturana con Colo Colo finaliza en diciembre de 2020.