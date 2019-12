Juan Tagle conversó con Deportes en Agricultura y explicó los motivos que derivaron en la elección de Ariel Holan como el técnico de Universidad Católica. El argentino vivirá su tercera experiencia como DT tras los pasos por Defensa y Justicia y Independiente de Avellaneda.

“Estamos satisfechos por haber conseguido nuestra primera opción. Afortunadamente se dio con un interés de él por venir. Nos cautivó su fútbol, el manejo, valoriza planteles y jugadores de la casa. Todas esas características nos hacían ponerlo como nuestra primera opción”, afirmó el directivo, quien destacó el trabajo de la gerencia deportiva.

“A veces nos decían que éramos austeros, de porqué le dábamos apoyo al “Tati” cuando los resultados no se daban… Somos responsables en manejar las arcas del club y siempre hemos creído en el proyecto de la gerencia deportiva. Con continuidad en el trabajo, los títulos se han ido dando”, explicó Tagle.

El directivo, además, no dramatizó con la salida de los adiestradores campeones en los últimos dos años. “Lo que le interesa al hincha es ser campeones, no el ser campeón con uno u otro técnico. Lo importante es la institución, no el presidente, el técnico o el gerente deportivo. La cláusula elevada le juega en contra al club, hemos sabido en Chile de algunos entrenadores que se sienten réhenes. Nosotros mantenemos la fórmula y si toca cambiar DT a fin de año no hay mayor drama“, justificó.