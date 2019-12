Si bien hace algunos días Johnny Herrera firmó en Everton para la temporada 2020, su traumática salida de Universidad de Chile sigue siendo tema. El arquero y jugador más ganador en la historia del club no salió como esperaba pese a su palmarés y hasta último minuto reconoció sus diferencias con la directiva de Azul Azul.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el angolino “repasó” a la directiva azul y confesó su tensa relación con Sergio Vargas, otro histórico del club. “Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, junto al presidente (José Luis Navarrete), toman todas las decisiones y no han acertado. Él (Vargas) tiene su carácter, yo el mío y por eso hemos tenido roces desde que coincidimos como jugadores. Ahora es jefe y claro, la situación es distinta pero no dejamos de chocar. En una reunión con Navarrete y Goldberg, estuvimos a puntos de agarrarnos a combos“, expresó.

Pero no sólo de la U habló el “Sámurai”. Fiel a su estilo, se refirió a la llegada de Miguel Pinto a Colo Colo. “No entiendo por qué lo hizo. Él es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión, puede ser que esté necesitado de dinero. Yo nunca haría eso, no transo mis principios”, dijo.

Además reveló los motivos que lo llevaron a fichar por Everton. “Pesó la opinión de mi novia. Ella es de Viña, sus padres viven allá, así es que nuestro hijo podrá estar cerca de sus tatas. Tenemos un departamento en Reñaca que está armado, o sea, era lo ideal”, cerró.