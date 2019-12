Sólo restan detalles para que Pablo Aránguiz se convierta en el tercer refuerzo de Universidad de Chile. A la espera de los exámenes médicos y de no mediar problemas, el volante se sumará a los ya incorporados Fernando Cornejo y Luis Del Pino.

El ex Unión Española se refirió al nuevo desafío que tendrá en su corta carrera. “Los exámenes médicos son los primero y ahora toca la otra parte, esperemos que salga todo bien. (La U) es uno de los equipos grandes, cada jugador anhela llegar a un equipo así. Me lo tomo con mucha seriedad y profesionalismo“, expresó.

Aránguiz también se ilusiona con ir al Preolímpico de Colombia que otorga dos cupos para Tokio 2020. “Espero quedar dentro de los 23, luego trabajar y jugar la mayor cantidad de partidos si quedo en la nómina. En lo grupos, buscaremos clasificar a los Juegos Olímpicos”, manifestó.

La primera prueba que tendrá el mediocampista con la U será el partido por el “Chile 4” ante Unión Española, su ex equipo. ¿Cómo se lo toma? “Si quedo en la nómina (del Preolímpico) no jugaría ese partido, pero si me tocase jugar esto es trabajo y hay que tomárselo con profesionalismo”, dijo.