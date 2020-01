La promesa de Marco Antonio Figueroa a los hinchas loínos tras la derrota en la liguilla

Cobreloa cayó 2-0 ante Deportes Temuco en los cuartos de final de la liguilla de ascenso y seguirá por quinta temporada consecutiva en la Primera B. Luego del traspié ante los sureños, el técnico Marco Antonio Figueroa realizó una promesa a los hinchas loínos.

“En estos 10 meses de 2020, Cobreloa estará en Primera División. Y si no es así, me tendré que ir a casa. Si no consigo el objetivo, me voy”, declaró el “Fantasma”, quien no escondió su tristeza luego de la derrota.

“Había mucha gente con la ilusión, yo estoy más dolido que todos. Ahora hay que trabajar, vamos a ver qué equipo nos va a pelear en la altura. Los jugadores rivales se van a someter a un equipo que lleva cinco años jugando en la B”, aclaró.

“Con la directiva sabíamos que esto podía pasar. Ahora yo tengo claro cuál es el objetivo de cara al comienzo de la B. Sé cómo trabajo”, sentenció Figueroa, quien vive su cuarta etapa en Calama.