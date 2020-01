El nuevo goleador de la U eligió al chileno que más lo marcó en su carrera

Información de Maximiliano Videla

Dentro del recorrido con el cual cuenta Joaquín Larrivey en su carrera, en más de alguna ocasión coincidió con un chileno. El delantero argentino de 35 años fue compañero de Waldo Ponce en Vélez Sarsfield (2009), Mauricio Pinilla en el Cagliari (2012), Esteban Paredes en Atlante (2013), Fabián Orellana y Pedro Pablo Hernández en el Celta de Vigo (2014-15).

Sin embargo, con uno de ellos entabló una relación de amistad más cercana. “Si me tengo que quedar con un jugador chileno con los que compartí, porque también compartí muchas cosas, me quedo con Orellana. También con el “Tucu” porque concentraba con él. Me quedaría con ellos dos”, reveló en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Me tocó jugar con grandes jugadores chilenos, tuve el placer de disfrutarlos… Todos tenían su particularidad, eran jugadores de selección, tenían un nivel de competencia total, muy similar al futbolista argentino o sudamericano, en general”, complementó Larrivey.