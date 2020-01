Ángelo Araos fue una de las figuras en la goleada 3-0 de Chile sobre Ecuador en la primera fecha del grupo A del Preolímpico que se disputa en Colombia. El volante entró durante el complemento y su aporte de dos asistencias fue más que suficiente para pavimentar el triunfo nacional.

El mediocampista analizó el encuentro en diálogo con el canal oficial de la Roja y llamó a la cautela: “Estamos muy contentos por el triunfo, creo que se hizo un buen partido, pero hay que seguir mejorando algunas cosas porque queda un largo camino”, dijo.

El próximo compromiso que afrontará Chile será ante la Venezuela de Yeferson Soteldo el martes a las 20 horas en el Estadio Centenario de Armenia. “Hay que tenerles mucho respeto. Nosotros venimos haciendo un buen fútbol, así que creo que sacaremos un buen resultado“, complementó.

Araos, además, dio detalles de su paso por el Ponte Preta de la Serie B de Brasil. “Me hizo muy bien irme porque solo entrenando en Corinthians, no me tomaban en cuenta y gracias al club pude agarrar ritmo y me sirvió mucho“, cerró.