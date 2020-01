Cómo, dónde ver y escuchar el duelo de la Roja Sub 23 ante Venezuela

Luego del exitoso debut frente a Ecuador (3-0), la Roja Sub 23 volverá a tener acción este martes en el Preolímpico de Colombia. La escuadra de Bernardo Redín enfrentará a Venezuela, cuadro que cuenta con Yeferson Soteldo como principal figura y con varios elementos de la generación que logró el subcampeonato mundial en 2017.

Una victoria dejaría muy bien posicionado al elenco chileno en el grupo A, como también para las pretensiones de avanzar al cuadrangular final y lograr los dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La transmisión televisiva estará a cargo de Canal 13 a partir de las 20 horas y en paralelo lo podrás seguir con lujo de detalles a través de radio Agricultura (92.1 FM) y en todas las plataformas de Deportes en Agricultura.

Programación Preolímpico de Colombia, martes 21 de enero

20 horas | Chile Sub 23 vs. Venezuela Sub 23 – Estadio Centenario, Armenia