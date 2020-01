Manuel Pellegrini espera de manera paciente alguna oferta para continuar su exitosa carrera. Luego de su abrupta salida del West Ham United de la Premier League de Inglaterra, su nombre estuvo en la órbita de la selección de Ecuador, sin embargo, rechazó la propuesta.

En diálogo con Telemundo Deportes, el Ingeniero confesó que le encantaría llegar a la Roja, siempre y cuando no hayan propuestas que le llamen la atención. “En la medida que no tenga ninguna alternativa de club, que sea un proyecto que me entusiasme, yo voy a volver a Chile. Si la Selección está sin técnico, feliz intentaría dirigirla“, manifestó.

Hace algunos años, Pellegrini reconoció que al menos cinco oportunidades le dijo “NO” al combinado nacional. La más reciente fue en enero de 2018, cuando privilegió seguir en Europa tras su paso por la Superliga de China. Finalmente el colombiano Reinaldo Rueda tomó el mando del elenco chileno.