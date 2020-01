Felipe Mora se despidió del Pumas y seguirá su carrera en la Major League Soccer

Luego de dos temporadas en las cuales marcó 19 goles en 65 partidos, Felipe Mora cerró su etapa en el Pumas de la UNAM de La Liga MX y continuará su carrera en la Major League Soccer.

A través de sus redes sociales, el delantero le dedicó sentidas palabras al club mexicano. “Hoy toca despedirse… Y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo”, expresó el nacional.

A la vez el cuadro universitario lo despidió con un emotivo video. “Gracias por tu profesionalismo al llevar nuestros colores. ¡Éxito en tu siguiente proyecto, Felipe Mora!, escribió la institución.

El ex atacante de Audax Italiano y Universidad de Chile será oficializado como refuerzo del Portland Timbers de la Conferencia Oeste de la MLS estadounidense.