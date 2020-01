¿Llegará a fin de mes? El exigente calendario de la U en febrero que pondrá a prueba a Hernán Caputto

Universidad de Chile aún no espanta los fantasmas del negro 2019 que tuvo y los trasladó al inicio del Campeonato Nacional 2020. Los azules cayeron agónicamente ante Huachipato (2-1), siguen enredados en la parte baja de la tabla de promedios y los cuestionamientos al técnico Hernán Caputto aumentan.

El rendimiento del ex arquero es de un pobre 36% y apenas supera a Sebastián Beccacece (33%) desde que Azul Azul tomó el control de los universitarios, por lo que febrero asoma como clave para su futuro debido al exigente calendario que tendrá.

Entre la fase previa de la Copa Libertadores y el torneo chileno, los azules afrontarán siete partidos en los 29 días que tiene el segundo mes del año (uno cada cuatro días). De esos encuentros, tres serán como visitante con salidas complicadas: Porto Alegre (Brasil), Valparaíso y Rancagua.

¿Pasará la prueba Hernán Caputto? ¿Logrará retomar la confianza y sacar del mal momento a los laicos? Dichas preguntas tendrán respuestas recién el 29 de febrero, sólo si los resultados y la directiva de Azul Azul lo permiten.

El calendario de la U en febrero

Sábado 1 de febrero – vs. Curicó Unido (local, Campeonato Nacional 2020)

Martes 4 de febrero – vs. Internacional de Porto Alegre (local, Copa Libertadores 2020)

Sábado 8 de febrero – vs. Unión La Calera (local, Campeonato Nacional 2020)

Martes 11 de febrero – vs. Internacional de Porto Alegre (visita, Copa Libertadores 2020)

Sábado 15 de febrero – vs. Santiago Wanderers (visita, Campeonato Nacional 2020)

Sábado 22 de febrero – vs. Coquimbo Unido (local, Campeonato Nacional 2020)

Sábado 29 de febrero – vs. O’Higgins (visita, Campeonato Nacional 2020)