Se volvió viral: El extraño tuit que predijo la muerte de Kobe Bryant

Fue el domingo cuando el portal TMZ comunicó el fallecimiento de la leyenda de la NBA Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero, en el cual también iba su pequeña hija.

Tras su deceso, varios clubes de fútbol y entidades relacionadas al mundo del deporte expresaron su pesar por la muerte del destacado basquetbolista.

Por otra parte y tras su muerte, también han salido a la luz diversos hechos relacionados con la estrella de la NBA.

De hecho, hubo uno sumamente extraño y que llamó la atención de los seguidores de Kobe: una cuenta de Twitter presagió su muerte hace muchos años.

Fue exactamente el 13 de noviembre del 2012 cuando la cuenta @dotNoso aseguró que “Kobe va a terminar muriendo en un accidente de helicóptero”, mensaje que fue ampliamente viralizado tras su deceso.

Bajo este contexto y según consignó el medio El Español, esta cuenta realizó esta “visión” debido a que años atrás el basquetbolista había tenido varios “encontrones” arriba de su helicóptero.

Otro aspecto que llamó la atención es que el mensaje fue publicado en la aplicación Carbon, y se trataría de un “bot”, que de forma automática tiene programada una lista de varios nombres y las razones de sus fallecimientos.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012