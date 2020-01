Una verdadera final será el duelo que disputarán el jueves Chile y Colombia por la última fecha del Grupo A del Torneo Preolímpico, pues el cuadro que gane avanzará al cuadrangular final por uno de los dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y en el combinado cafetalero ya comenzaron a palpitar el crucial cotejo. El goleador y figura de los dueños casa, Jorge Carrascal manifestó su ilusión de poder decir presente en el compromiso, luego de salir lesionado en el último partido ante Venezuela.

“Estoy con una pequeña molestia, pero la verdad fue por prevención (el cambio). Me duele un poco, pero con estos días me puedo recuperar y estar en el otro juego que es muy importante. El otro jueves es una final más y estoy bien”, expresó el ariete a RCN.

“Lo que he hecho, lo he conseguido gracias al equipo y esto se ha vuelto una familia, no ha sido fácil llevar tantos chicos y jugadores con tanta proyección y se ha podido conseguir algo muy lindo”, añadió.

Por último, Carrascal sostuvo: “Muy feliz por el momento, pero hay que tener los pies en la tierra, no se ha conseguido nada y yo quiero que la selección clasifique”.