Partido entre la U y Curicó Unido sufrió cambio de horario

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó acerca de la modificación de la hora del partido entre Universidad de Chile y Curicó Unido.

El duelo estaba programado inicialmente para las 20 horas del sábado 1 de febrero, pero desde Quilín decidieron adelantarlo para las 17:30 horas.

Si bien las razones no han sido aclaradas, desde los azules argumentaron motivos de seguridad tras la muerte de un hincha de Colo Colo por un atropello de un camión de Carabineros.

Por otra parte, la ANFP aún no han aclarado si el encuentro entre Palestino y Huachipato, agendado también para el sábado, tendrá un cambio de hora o día.

Campeonato Nacional 2020 – Segunda fecha:

Viernes 31 de enero

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 18:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Unión La Calera vs. Unión Española, 21 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 01 de febrero

Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers, 12 horas. Estadio Ester Roa.

Palestino vs Huachipato, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna (a esperar modificación).

Universidad de Chile vs. Curicó Unido, 17:30 horas. Estadio Nacional.

Domingo 02 de febrero

Cobresal vs. Colo Colo, 12 horas. Estadio El Cobre.

Universidad Católica vs. O’Higgins, 18 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Deportes Iquique vs. Everton, 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Lunes 03 de febrero

Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta, 19:30 horas. Estadio La Portada.