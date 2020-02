Catalina Carrillo, ex delantera de Santiago Morning y seleccionada nacional, fue víctima de duros mensajes lesbofóbicos durante los últimos días.

La situación se originó luego de que la jugadora criticara por las redes sociales a un periodista por la difusión de un niño llorando tras las suspensión del partido entre Coquimbo y Audax Italiano. “¿Están matando gente y tú usas la imagen de un niño llorando para criminalizar a quienes pedimos justicia? Qué vergüenza. No se juega con balas. Sin justicia no hay fútbol”, fue el mensaje con el cual interpeló al comunicador.

De inmediato varios usuarios, en su mayoría hombres, le respondieron con ásperos escritos de índole machista y homofóbicos.

Lejos de sentirse amedrentada por la situación, Carrillo respondió a través de su cuenta de Twitter.

Oye que risa la cantidad de fachitos hincha cdf que aparecieron a comentarme el tw del estadio. Me trataron de tonta, “lelita”, entre otras cosas 🤣 creerán que me importa? 🙄 francamente hay weas más importantes que sus comentarios 😌

Bueno y esto pasa cuando eres mujer futbolista lesbofeminista activista empoderada… La misoginia se les sale por los poros😌 Va hilo con algunos de los mensajes nefastos de onvres sin vida intentando “humillarte”, amedrentarte, violentarte, etc VAN A CAER TODOS! SOMOS MÁS 💜🔥 pic.twitter.com/izcWIP4puT

Aquí incitando a la violencia porque “neuronas” y pidiéndole a periodistas que me hagan notas ☺️ Así de frágil es la masculinidad de los onvrecitos pic.twitter.com/YYrufK9qBs

Muy amables todos los que me han dicho que tenga fuerza para tolerar que me digan lesbiana… pero honestamente es lo último que me va a insultar o algo 🙄

Lesbofeminista visible activando desde las calles y canchas 💜✂️🔥

