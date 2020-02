La U apuesta por un debutante en el arco y con Pablo Aránguiz como enlace para dar la sorpresa en Porto Alegre

Universidad de Chile se jugará todas sus opciones para seguir con vida en la Copa Libertadores y lo hará con importantes novedades frente al Internacional de Porto Alegre en el Estadio Beira Rio.

Una de ellas, y sin dudas la más importante, es la inclusión del joven Cristóbal Campos Veliz como arquero titular. Fernando de Paul no logró superar las molestias que lo aquejaban y en su lugar lo hará el ex seleccionado Sub 20, quien de esta manera debutará profesionalmente.

Otra de las modificaciones que realizará Hernán Caputto será el posicionamiento de Pablo Aránguiz como volante de enlace en reemplazo de Walter Montillo, quien fue expulsado en la ida disputada en Santiago.

Así las cosas, la U saldrá a la cancha con Cristóbal Campos; Matías Rodríguez, Luis Del Pino, Diego Carrasco, Jean Beausejour; Sebastián Galani, Camio Moya, Fernando Cornejo, Pablo Aránguiz, Joaquín Larrivey y Ángelo Henríquez.