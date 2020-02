“Selman me va a expulsar, acuérdate”: El recuerdo del encontrón de Jorge Valdivia con el fallecido árbitro chileno

Uno de los recuerdos que se vienen a la mente al momento de hablar de Rubén Selman, es el duro encontrón que tuvo con el volante Jorge Valdivia en 2006. El fallecido árbitro, expulsó al “Mago” en un partido entre Colo Colo y Universidad Católica.

El mediocampista, luego de discutir con el juez, se dirigió a una de las cámaras de transmisión del CDF y lanzó: “lo digo antes, Selman me amenazó, me va a expulsar, me va a expulsar, acuérdate”.

Un minuto después, el árbitro mandó a las duchas al “Mago”, quedando registro de dicho momento. Respecto al marcador de dicho compromiso, la UC remontó un 2-0 épico a los albos y se quedó con el clásico.

Revisa la polémica entre Jorge Valdivia y Rubén Selman: