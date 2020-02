Del Pino Mago y su expulsión: “Es una lástima. Te calientas cuando te das cuenta que es una injusticia”

Una de las postales que dejó la titánica victoria 2-1 de la U sobre Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en el partido válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020, fue la expulsión del defensor Luis del Pino Mago.

Esta acción, fue revisada por el árbitro Cristián Garay, quien vio la acción en el VAR, determinó que era penal y que el llanero merecía la tarjeta roja. La dirigencia de la U fue al Tribunal de Disciplina para apelar a la decisión, pero no hubo una respuesta favorable.

En conversación con Deportes en Agricultura, el zaguero aseguró que “me dejó la sensación que la expulsión fue realmente injusta, creo que la falta, el jugador estaba 40 metros del arco, después forcejeamos y la cobran, pero lo que terminan pitando no lo veo así”.

“Ayer apelamos, pero no hubo nada contundente. Fui con la esperanza al Tribunal porque ya me había ido bien. Salí optimista, pero en la noche me di cuenta que no había conseguido nada”, agregó.

“Es una lástima. Te calientas cuando te das cuenta que es una injusticia”, cerró.