Nicolás Maturana enciende el ambiente en Colo Colo con declaraciones contra Marcelo Espina

Luego de un año en la Universidad de Concepción, Nicolás Maturana regresó a Colo Colo en busca de una revancha. Sin embargo, apenas se reincorporó a la disciplina alba, el entonces técnico Mario Salas le dijo que no lo tendría en consideración y que buscara club.

El zurdo ignoró estas palabras y en reiteradas ocasiones ha manifestado que peleará hasta el final para ser una opción en el plantel, pero en lo que va del Campeonato Nacional 2020 no suma minutos y justamente este sábado, ante los penquistas, se quedó fuera de la citación.

Esto último desató su enojo que trasladó a las redes sociales con una fuerte crítica hacia Marcelo Espina, gerente deportivo del “Cacique”. “No me citan porque Espina no quiere que me citen“, escribió.

El posteo del ex Universidad de Chile generó diversos comentarios, tanto a favor como en contra.

A cuatro días del debut en la Copa Libertadores, el ambiente en Colo Colo está muy lejos de calmarse.