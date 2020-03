Crónica de un homenaje: así fue la especial vuelta de Johnny Herrera al Estadio Nacional

“Formación de Everton. Número 25, Johnny Herrera”. Apenas se mencionó dicho nombre, el Estadio Nacional se vino abajo. Y era que no. La de este jueves no era una jornada cualquiera en Ñuñoa, más allá del partido entre Universidad de Chile y Everton que le podía dar la chance al local de alcanzar el liderato. Luego de tres meses de su dolorosa salida, Johnny Herrera volvía a ver a los hinchas azules, esta vez, como rival.

“Johnny, Johnny querido, Los de Abajo jamás te olvidarán” fue el cántico que sonó al unísono mientras los equipos se saludaban. Abrazos iban y venían entre el ’25’ y sus ex compañeros, mientras los fanáticos lo vitoreaban. Paradójicamente en el primer tiempo el golero atajó en el arco sur, así que frecuentemente se dio vuelta para devolver el saludo.

El oriundo de Angol, dentro del flojo trámite del compromiso, se lució con tres atajadas: primero desvió un disparo de Camilo Moya y posteriormente le achicó a tiempo a Joaquín Larrivey. Ya en el segundo tiempo, le contuvo un remate a Pablo Aránguiz.

Sin embargo, en las tribunas seguían las muestras de cariño hacia Herrera: al menos tres lienzos con mensajes de agradecimiento, más una gigantografía con su figura, fueron las que aparecieron en la galería sur.

Al término del encuentro vino lo más emotivo del homenaje. Se repitió el cántico mencionado con anterioridad y se acercó a la barra azul, quienes lucieron cuatro bombos (J|H|2|5). Al borde de las lágrimas, el guardavallas regaló los guantes, la camiseta y se colocó una polera de “Los de Abajo”. Para él, ese era el verdadero homenaje que esperaba en Ñuñoa y no el planificado por Azul Azul, quienes tenían preparado un galvano y camiseta.

“En buen chileno, es paja molida. Era muy cara de raja si me hacían un homenaje con todo lo que ustedes saben, estoy en un lugar y no puedo dejar de hablar de Everton. Acá (en la U) no me sentía querido, pero estamos bien en Viña, estoy feliz, disfrutando a mi familia”, declaró antes de dirigirse al túnel y levantar las manos por última vez en el día.